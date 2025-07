VIDEO: Tři procenta mužů sledují na home office porno, říká sexuolog Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Tři procenta mužů sledují na home office porno, říká sexuolog

Celostátní průzkum sexuálního chování v ČR přinesl nečekaná zjištění. Téměř čtvrtina mladých žen a více než třetina mužů ve věku 18 až 25 let údajně nikdy neměla sex. Co se v myšlení mladé generace mění a jaké jsou důsledky? V Rozstřelu na to odpovídal primář Sexuologického ústavu VFN v Praze Libor Zámečník.

video: iDNES.tv