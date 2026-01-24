AI rozhodne, kdo bude úspěšný. Česko musí být lídrem, říká vládní zmocněnec
24. 1. 2026 10:00 Rozstřel
Umělá inteligence podle vládního zmocněnce pro AI Lukáše Kačeny rozhodne o tom, které země budou v příštích letech úspěšné – a Česko prý nesmí zůstat na vedlejší koleji. V Rozstřelu mluvil i o tom, jak dostat AI do zdravotnictví, školství i státní správy, proč dává smysl mít český model AI a co může přinést projekt AI Gigafactory.
37:11
Rozstřel24. 1. 2026 10:00
