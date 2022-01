VIDEO: Analytik: Putin Kyjev neobsadí. Ale letecká a dělostřelecká akce Ruska je na spadnutí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Analytik: Putin Kyjev neobsadí. Ale letecká a dělostřelecká akce Ruska je na spadnutí

Konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou je nevyhnutelný. V horizontu pěti až deseti let dojde mezi oběma státy k vojenské konfrontaci. „Ale že by teď hrozila rozsáhlá invaze Ruska na Ukrajinu, to si nemyslím. Spíše dojde k menší ozbrojené akci,“ řekl v Rozstřelu vojenský a bezpečnostní analytik a publicista Lukáš Visingr.

video: iDNES.tv