VIDEO: Česká vakcína by mohla být účinná i na mutace koronaviru, říká vědec Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Česká vakcína by mohla být účinná i na mutace koronaviru, říká vědec

Československo mělo dlouhou tradici ve vývoji vakcín. Kdyby se tuzemským vědcům podařilo dotáhnout do konce výrobu české očkovací látky, mělo by to strategickou výhodu. V Rozstřelu to řekl Marek Petráš, přednosta Ústavu epidemiologie a biostatistiky 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, který se na vývoji vakcíny loni v létě podílel. Výhodou připravované očkovací látky je prý to, že by mohla fungovat i na koronavirové mutace.

video: iDNES.tv