Přátelství, nebo autorita? Expertka popisuje největší úskalí začínajících učitelů
4. 2. 2026 10:00 Rozstřel
Šikana na školách není jen „pošťuchování“. Podle pedagožky a odbornice na učební autonomii Markéty Vodičkové má charakteristické rysy: je záměrná, opakovaná a mezi agresorem a obětí panuje nerovnováha sil. V rozhovoru pro Rozstřel vysvětluje, proč je klíčové budovat ve třídách důvěru, jak mohou rodiče rozpoznat varovné signály a proč by se měli učitelé z „předavatelů“ znalostí stát spíše mentory a kouči. Podle ní je přitom nejdůležitější, aby škola byla místem, kam děti chodí rády.
28:25
