Havlovi o moc rozhodně nikdy nešlo, byl hlavně dramatikem, vzpomíná Krafl

Rozstřel
Před čtrnácti lety Česko zasáhla zpráva o smrti prezidenta Václava Havla. Zavzpomínat na něj přišel do pořadu Rozstřel Martin Krafl, někdejší mluvčí Havlovy prezidentské kanceláře. Krafl byl zároveň v Česku první veřejně známou osobností, která udělala coming out. Havel na jeho podporu tehdy chtěl říct, že je taky gay.
