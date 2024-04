VIDEO: Zdaňme prázdné byty, klidně desetinásobně, navrhuje sociolog bydlení Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zdaňme prázdné byty, klidně desetinásobně, navrhuje sociolog bydlení

Byty v Česku jsou předražené. Existuje realitní bublina, která nejspíš praskne, i když nevíme, kdy to nastane. Ceny bytů by pak mohly klesnout až o 35 procent, jako se to stalo například v Irsku nebo ve Španělsku. V Rozstřelu o tom hovořil Martin Lux, ekonom a sociolog bydlení ze Sociologického ústavu Akademie věd.

video: iDNES.tv