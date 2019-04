VIDEO: Lék na Alzheimera bude do 4 let, tvrdí český spoluautor pilulky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Lék na Alzheimera bude do 4 let, tvrdí český spoluautor pilulky

Neurolog Martin Tolar pracuje ve společnosti Alzheon, která chce do několika let dokončit vývoj svého preparátu pro nemocné s Alzheimerovou chorobou. Jak je účinný a kdy by měl být k dispozici?

video: iDNES.tv