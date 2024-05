VIDEO: Do penze brzy odejde mnoho všeobecných sester, varuje expert na péči o seniory Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Do penze brzy odejde mnoho všeobecných sester, varuje expert na péči o seniory

Za 10 let odejde do důchodu 700 tisíc lidí. Ale na trh práce vstoupí pouze 100 tisíc mladých. A tím to podle demografů nekončí. Zvládne to Česko? Bude se mít o staré lidi kdo starat? A pomohou Ukrajinci nebo roboti? V Rozstřelu o tom hovořil Matěj Lejsal, expert na systémy sociální a zdravotní péče a ředitel Sue Ryder v pražské Michli.

video: iDNES.tv