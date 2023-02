VIDEO: Burza je jediné kolbiště, kde lze elektřinu ocenit, říká expert v Rozstřelu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V posledních měsících se často spílalo evropské energetické burze, že může za vysoké ceny elektřiny. Jenže podle experta a ředitele strategie společnosti EGÚ Brno Michala Macenauera burza funguje správně. Bez toho, aniž by určovala cenu, by Evropě nejspíš chyběl plyn a trh by neměl dost financí na stavbu nových zdrojů, řekl Macenauer v pořadu Rozstřel na iDNES.cz.

