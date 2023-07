VIDEO: Analytik: Amerika jaderné zbraně v ČR ani Polsku nechce. Nic by tím nezískala Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Analytik: Amerika jaderné zbraně v ČR ani Polsku nechce. Nic by tím nezískala

Rozšiřování amerických jaderných zbraní na východ Evropy není reálné. Sami Američané to nechtějí. V Rozstřelu to řekl politolog Michal Smetana z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociální věd Univerzity Karlovy. Cílem NATO je podle něj vytvořit protiraketovou obranu, která by eliminovala ruský jaderný útok na Západ.

