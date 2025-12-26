Máme opravdu vážného kandidáta na mimozemský život, říká hvězdář Michal

Rozstřel
Vánoce jsou časem betlémské hvězdy a pohledů k noční obloze. Letos ale přicházejí ve velmi zajímavé chvíli pro astronomii. Lidstvo má totiž v ruce skutečně vážného kandidáta na stopu života mimo Zemi. Nejde o UFO ani inteligentní civilizace, ale o chemický signál z planety vzdálené pouhých 30 světelných let. „Tohle už není sci-fi,“ řekl v Rozstřelu hvězdář a popularizátor astronomie Michal Štipl.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:29

Klenot mezi nádražními budovami opraví napřesrok
Domácí
26. 12. 2025 10:56
38:37

Máme opravdu vážného kandidáta na mimozemský život, říká hvězdář Michal
Rozstřel
26. 12. 2025 10:00
01:57

Ruské útoky na přístav v Oděse poškodily i loď plující pod vlajkou Slovenska
Zahraniční
26. 12. 2025 9:54
03:24

Pikantnosti v zákulisí: Jaké informace tahá Dan Krejčík z Elišky Balzerové?
Společnost
26. 12. 2025 0:06
02:15

Ferrari F430, které kdysi vlastnil Donald Trump, se objeví v aukci
Technika
26. 12. 2025 0:06
02:34

Užila jsem si díky modelingu a nemám pocit, že bych o něco přicházela, říká Doleželová
Společnost
26. 12. 2025 0:06
03:26

Bezpečné čištění Apple Watch vrátí hodinkám audio kvalitu
Technika
26. 12. 2025 0:06
00:40

Britský král Karel III. ve vánočním projevu vyzdvihl význam rozmanitosti
Zahraniční
25. 12. 2025 18:24
00:51

„Naprosté bezpráví.“ Moskva přirovnala americkou blokádu Venezuely k pirátství
Zahraniční
25. 12. 2025 17:42
00:45

Lijáky a povodně. Suchem trýzněná Kalifornie má nyní vody až moc
Zahraniční
25. 12. 2025 15:56
00:56

Ruské strategické bombardéry operovaly nad Barentsovým a Norským mořem
Zahraniční
25. 12. 2025 15:24
01:25

Papež vyzval k evropské jednotě a mírovému jednání o Ukrajině
Zahraniční
25. 12. 2025 14:00
00:39

„Machr“ v žigulíku pokácel velký vánoční strom
Zahraniční
25. 12. 2025 11:34
00:37

Při nehodě vrtulníku u Kilimandžára zemřeli dva čeští turisté
Zahraniční
25. 12. 2025 10:46
03:45

Herec Malínek zhubl 120 kilo: Impulsem byl rozchod a úmrtí babičky, přiznává
Společnost
25. 12. 2025 10:30
02:01

„Nechť zhyne.“ Zelenskyj řekl ve vánočním poselství, co si Ukrajinci nejvíc přejí
Zahraniční
25. 12. 2025 10:10
01:03

Plyšáci místo konfet. Fanoušci Betisu znovu zaplnili hřiště dárky pro děti
Sport
25. 12. 2025 10:02
28:40

Psychotesty udělá jen 7 % uchazečů, říká operátorka jaderné elektrárny Temelín
Rozstřel
25. 12. 2025 10:00
00:40

Pod domem v Kalifornii se zabydlel obří černý medvěd
Zahraniční
25. 12. 2025 6:00
01:55

Úchvatné výhledy ze základnové stanice operátora O2 v Olomouci
Domácí
25. 12. 2025 0:06

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.