Napravený „kriminálník“ MikeJePán smázl dluhy a loví sexuální predátory
16. 6. 2026 9:20 Rozstřel
Mike Oganesjan, známý jako MikeJePán, a jeho kolega Tomáš Waluš mění zaměření svého projektu. Nově se chtějí soustředit především na sexuální predátory a také na případy týrání zvířat. V Rozstřelu na iDNES.cz zároveň Oganesjan mluvil o své trestní minulosti, splacených dluzích i o tom, proč se nebojí zveřejňovat identitu lidí, které považuje za nebezpečné.
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Napravený „kriminálník“ MikeJePán smázl dluhy a loví sexuální predátory
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