Bolest v břiše, nadýmání, plynatost, nepravidelná stolice, průjem či zácpa. To je celý komplex příznaků, které mohou předznamenat, že s našimi střevy není něco v pořádku. V Rozstřelu o tom hovořil gastroenterolog Milan Lukáš. V rozhovoru podrobně rozebral to, jak by mělo trávicí ústrojí správně fungovat, jaké jsou nejčastější chyby ve stravování nebo co je to fekální terapie.

video: iDNES.tv