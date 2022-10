VIDEO: Nerušte letiště Líně. Během válečné hrozby se nám může hodit, radí expert Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Gigafactory může být postavena v Líních u Plzně, aniž by se muselo likvidovat místní záložní armádní letiště. V Rozstřelu to řekl bývalý poradce ministra obrany a bezpečnostní analytik Milan Mikulecký. Podle něj by zrušení letiště bylo zásadní strategickou chybou.

