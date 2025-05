VIDEO: Chtěli ze mě udělat slovenského prezidenta, vzpomíná Miroslav Donutil Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Chtěl by se Miroslav Donutil stát prezidentem? A proč se vůbec taková otázka nabízí? Jednu hlavu státu totiž ztvárnil v novém seriálovém thrilleru Moloch, který od čtvrtka nabídne Canal+. „Prezidentem bych být nechtěl a ani nemohl. Prezident musí mít znalost řeči, politiky, kultury, národů… a to je všechno, co nemám. Jsem rád, že se jím stal Petr Pavel, jeho jednání si vážím,“ říká herec v rozhovoru s Monikou Zavřelovou.

video: iDNES.tv