Luxusní prostitutky dělaly i pro StB, vzpomíná policejní Rapl z Bartolomějské
Miroslav Hyhlík, legenda pražské kriminálky a autor knihy Rapl z Bartolomějské, vzpomínal v Rozstřelu na dobu, kdy válčil s veksláky u Tuzexu, řešil prostitutky i případy s politickým přesahem a dohlížel na kluby, kde se scházela tehdejší gay a lesbická komunita. „Jakmile se z luxusní prostitutky stala agentka StB, byla prakticky nedotknutelná,“ vzpomíná na osmdesátá léta.
