VIDEO: Šéf NKÚ: Česko expertem v průměrnosti? Poláci nás předbíhají, styďme se Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Šéf NKÚ: Česko expertem v průměrnosti? Poláci nás předbíhají, styďme se

Česku chybí vize, tah na branku, celková koncepce, která by produktivně využívala dotace, které do naší země přitékají z Evropské unie. Polsko nebo pobaltské země jsou na tom v tomto ohledu lépe, v mnohém nás dohánějí, a dokonce i předhánějí. V Rozstřelu to řekl prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala. Ten hovořil mimo jiné i o kontrole, kterou NKÚ provedl v Kanceláři bývalého prezidenta Miloše Zemana.

video: iDNES.tv