VIDEO: Není to jen bordel a hluk. I kluby jsou součástí kultury, říká DJ NobodyListen Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Není to jen bordel a hluk. I kluby jsou součástí kultury, říká DJ NobodyListen

Při práci, po operaci, na cestách. Hudební skladatel a DJ Jakub Strach alias NobodyListen si na několik let pustil do života dokumentaristu Kryštofa Zvolánka. „Dal jsem mu volnou ruku, ačkoliv mi to bylo občas nepříjemné,“ prozradil v pořadu Rozstřel. Společně s režisérem promluvili také o bezpečnosti v klubech a obrazu drog v současné kultuře.

video: iDNES.tv