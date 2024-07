VIDEO: Expert: Neukáznění Češi jsou hrozbou festivalů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Expert: Neukáznění Češi jsou hrozbou festivalů

Evakuace návštěvníků letních festivalů nebo koncertů je noční můrou všech bezpečnostních agentur. O to víc to platí v Česku, kde jsou návštěvníci extrémně neukáznění a často ignorují pokyny pořadatelů. V Rozstřelu to řekl Otomar Sláma, expert z Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava.

video: iDNES.tv