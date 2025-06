VIDEO: Lidé tu brblají, že takovou Ameriku s Trumpem nechtěli, říká zpravodaj v USA Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Lidé tu brblají, že takovou Ameriku s Trumpem nechtěli, říká zpravodaj v USA

Američané podle zpravodaje Českého rozhlasu v USA Pavla Nováka stále víc pociťují důsledky rozdělené společnosti i ekonomické dopady po návratu Donalda Trumpa do Bílého domu. „Někteří Trumpovi voliči mi říkají, že takhle si to nepředstavovali. A to jsme teprve na začátku,“ řekl v Rozstřelu.

video: iDNES.tv