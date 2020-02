VIDEO: I v manželství se lidé musí cítit svobodně, řekl párový terapeut Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

I v manželství se lidé musí cítit svobodně, řekl párový terapeut

Status manželství by párový terapeut Pavel Rataj přál dvěma lidem, kteří se milují a kteří převezmou zodpovědnost za to, aby dlouhodobě prospívalo. „Manželství není nic co si oblečeme a bude dobře,“ varoval však odborník, který byl hostem pořadu Rozstřel.

