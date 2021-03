VIDEO: Odmítáme vládnout s KSČM, SPD i s Babišovým ANO, říká Fiala Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Odmítáme vládnout s KSČM, SPD i s Babišovým ANO, říká Fiala

ODS nepodpoří prodloužení nouzového stavu o 30 dní. V Rozstřelu to potvrdil předseda strany Petr Fiala. Občanští demokraté požadují otevření okresů, návrat dětí do škol a chtějí, aby se opatření zaváděla už jen na základě pandemického zákona. Petr Fiala se pro iDNES.cz vyjádřil i k odchodu Pavla Novotného z ODS i k tomu, s kým by jeho strana po podzimních volbách do Sněmovny chtěla vládnout.

video: iDNES.tv