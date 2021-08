VIDEO: Gazdík v Rozstřelu: Piráti nejsou extrémní levičáci, ale středoví byrokrati Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Gazdík v Rozstřelu: Piráti nejsou extrémní levičáci, ale středoví byrokrati

Místopředseda STAN Petr Gazdík se v předvolebním Rozstřelu ohradil proti tomu, že jejich koaliční partner, Piráti, jsou extremisté. „Piráti rozhodně nejsou extrémně levicovou stranou. Mají středový program. Ze srandy říkám, že jsou to byrokrati, protože pro ně – co je psáno, to je dáno,“ řekl Gazdík. V Rozstřelu hovořil také o afghánské krizi, o povolebních koalicích i o tom, kde vláda udělala chyby při řešení pandemie covidu-19.

video: iDNES.tv