VIDEO: Ceny bytů ještě porostou. Za 10 let budou dvojnásobné, říká analytik Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ceny bytů ještě porostou. Za 10 let budou dvojnásobné, říká analytik

Růst cen nemovitostí bude v ČR i nadále pokračovat. Nezastavila jej ani ekonomická krize v souvislosti s pandemií koronaviru. Analytik v oboru stavebnictví a nemovitostí společnosti Deloitte Petr Hána v Rozstřelu řekl, že do deseti let by se mohly cenu bytů v Česku dokonce zdvojnásobit.

video: iDNES.tv