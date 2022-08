VIDEO: Končící superúředník: Žádný bossing se nekonal, chtěl jsem jen změnit státní službu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Končící superúředník Petr Hůrka zcela odmítl, že by se dopustil nevhodného chování na pracovišti. Jeho odchod s tím prý spojený není, ale přesné důvody nesdělil. Za spory s kolegy stál obsah materiálu o modernizaci státní správy, ten mohl být také důvodem odchodu, naznačil Hůrka. Mění totiž povahu funkce superúředníka a v případě jeho přijetí vyžaduje nové výběrové řízení do funkce. Hůrka to řekl v pořadu Rozstřel moderátora Vladimíra Vokála.

video: iDNES.tv