Politolog: Fico se mění v pokorného beránka, s Pellegrinim se mohou držet v šachu

Robert Fico se bude po volbách stylizovat do role pokorného beránka a přestane být útočným tygrem. „Je to pragmatik a muž mnoha tváří,“ řekl v Rozstřelu politolog Petr Just z Metropolitní univerzity Praha. Podle něj však drží klíč k vývoji na Slovensku v dalších čtyřech letech Peter Pellegrini, předseda strany HLAS, která skončila za SMERem a Progresivním Slovenskem na třetím místě.

