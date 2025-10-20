Demograf: Počet osmdesátníků skokově naroste kvůli odsunu sudetských Němců

„Tohle není krize, která přijde a odezní. Je to výzva, na kterou musíme připravit obce a sociální služby,“ varuje před skokovým nárůstem počtu osmdesátníků v české populaci demograf Petr Mazouch z Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Rozstřelu. Podle něj nás v příštích letech čeká náraz, který má kořeny až v poválečné historii.
34:32

Demograf: Počet osmdesátníků skokově naroste kvůli odsunu sudetských Němců
20. 10. 2025 10:00
