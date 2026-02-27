Za rok umíme stáhnout biologický věk o dekádu, tvrdí vizionář Šrámek v Rozstřelu
27. 2. 2026 10:00 Rozstřel
Analýza DNA a toxinů či výměna plazmy, to jsou jen některé z metod, v nichž vidí budoucnost průkopník longevity a investor Petr Šrámek. „Obecné rady o zdravém životním stylu nestačí. Každý jsme jiný. Podstatné je zjistit, co potřebuje konkrétně vaše tělo“, říká v Rozstřelu.
