Co dělat, když vám volá falešný bankéř? V Rozstřelu radí bezpečnostní expert
26. 11. 2025 10:00 Rozstřel
Falešní bankéři, zaručené investice nebo naléhavé zprávy od dcery na WhatsAppu. Podvody na klienty bank jsou stále stejné, přesto se na ně lidé nechávají nachytat ve velkém. Podle Petra Zímy, manažera klientské bezpečnosti České spořitelny, za to může kombinace psychologického nátlaku a důvěry v autority. Jak podvodníci pracují s lidským strachem a jak se lze bránit?
