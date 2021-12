VIDEO: Za plné nemocnice je odpovědný Plaga, řekl v Rozstřelu pedagog Sárközi Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Za plné nemocnice je odpovědný Plaga, řekl v Rozstřelu pedagog Sárközi

Ministr školství Robert Plaga tlačí na to, aby se školy nezavíraly. Tím je osobně zodpovědný za plné nemocnice a za sto mrtvých denně. V Rozstřelu to řekl prezident spolku Pedagogická komora Radek Sárközi, který žádá, aby vláda zvážila zavedení týdenní až čtrnáctidenní distanční výuky. Ocenil by také, kdyby rozhodnutí o formě vyučování bylo na ředitelích jednotlivých škol.

video: iDNES.tv