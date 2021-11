VIDEO: Během pár let bude elektroauto do půl milionu, říká Radek Špicar v Rozstřelu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Výrobní linky škody Auto se sice po odstávce rozjely, pro český průmysl je to však jen dočasná úleva. „Bavíme se s automobilkami i dodavateli a vypadá to, že problém nebude plně vyřešen do konce roku. Budeme s ním žít i v první polovině příštího roku,“ říká viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar v pořadu Rozstřel.

video: iDNES.tv