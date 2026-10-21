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Vědkyně: Kolaps Golfského proudu udělá ze severní Evropy Aljašku. Nás čeká sucho

Rozstřel
Planeta se otepluje, severozápadní Evropě přesto hrozí kruté zimy. Příčinou by mohl být kolaps Golfského proudu, který Evropě přivádí teplo. „Celá Evropa by se propadla do sucha,“ varuje v Rozstřelu na iDNES.cz Radka Kellnerová z Ústavu termomechaniky Akademie věd. Česko by podle ní dál zažívalo letní vedra, ale přibyly by zimní mrazové extrémy a ubylo srážek.
video: iDNES.tv
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