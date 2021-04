VIDEO: Velikonoce pandemii nezhorší, budeme z toho dřív než Němci, předpovídá matematik Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Velikonoce pandemii nezhorší, budeme z toho dřív než Němci, předpovídá matematik

Velikonoce se neprojeví negativně na vývoji epidemie v ČR. Pokud se ale bude moci od 12. dubna setkávat ve vnitřních prostorech 10 a venku 20 lidí, může to sehrát negativní roli. V Rozstřelu to řekl René Levínský z Centra pro modelovaní biologických a společenských procesů. Matematik mimo jiné nastínil, jak se podle nejnovějších modelů bude epidemie vyvíjet do prázdnin.

video: iDNES.tv