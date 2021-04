VIDEO: Plaga: S premiérem jsme si vše vyříkali. Cítím odbornou i politickou podporu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Plaga: S premiérem jsme si vše vyříkali. Cítím odbornou i politickou podporu

Ministr školství Robert Plaga věří, že se do začátku prázdnin vrátí všichni žáci a studenti k denní výuce na školách. Potvrdil to v Rozstřelu s tím, že i nadále bude podmínkou povinné testování. V rozhovoru odmítl, že by uvažoval o úředních maturitách a přiznal, že mu osobně nebylo příjemné, když se spekulovalo o jeho odchodu z funkce ministra. Premiérovu podporu ale v tuto chvíli cítí.

