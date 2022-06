VIDEO: STAN je skořápka prolezlá korupcí a Rakušan bílý kůň, řekl Šlachta Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Předseda STAN Vít Rakušan podle Roberta Šlachty musel vědět o tom, co se v hnutí děje. Je to skořápka, která je prolezlá korupcí. Rakušan je bílý kůň, řekl v Rozstřelu bývalý šéf protimafiánského útvaru Robert Šlachta. Kritizoval i to, že podnikatel Michal Redl, který má být hlavou korupční kauzy, je podle nového rozsudku soudu nesvéprávný.

video: iDNES.tv