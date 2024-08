VIDEO: Světový pořádek je pod obrovským tlakem, vystupme z bublin, říká šéf Globsecu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Světový pořádek je pod obrovským tlakem, vystupme z bublin, říká šéf Globsecu

Mezinárodní bezpečnostní konference Globsec se stěhuje poprvé v historii do Prahy. Uskuteční se od 30. srpna do 1. září a jejími hlavními tématy budou bezpečnost střední Evropy, válka na Ukrajině, americké prezidentské volby či starý kontinent po volbách do Evropského parlamentu. V Rozstřelu to řekl zakladatel a ředitel Globsecu Róbert Vass.

video: iDNES.tv