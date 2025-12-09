Jsme takoví rakousko-uherští „čuníci“, říká o šíření žloutenky Prymula
9. 12. 2025 9:30 Rozstřel
Česko řeší největší epidemii žloutenky typu A od 80. let a podle epidemiologa Romana Prymuly je čas na plošné, byť dobrovolné a hrazené očkování. Virus se masivně šíří přes bezdomovce i dětské kolektivy, dezinfekce má své limity a země bývalého Rakouska-Uherska jsou na tom nejhůř. Prymula zároveň v pořadu Rozstřel varoval před antivax politikou amerického ministra zdravotnictví Roberta Kennedyho Jr. a připomíná, že ptačí chřipka může být mnohem smrtelnější než covid.
06:04
