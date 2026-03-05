Až 20 nových reaktorů. Česko čeká jedinečná jaderná expanze, říká nástupce Drábové
5. 3. 2026 10:00 Rozstřel
Výstavba nových bloků v Dukovanech a Temelíně, stavba malých modulárních reaktorů, technické zabezpečení nových jaderných zařízení i jejich ochrana před potenciálními útoky zvenku. To jsou podle nového předsedy Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Štěpána Kochánka hlavní výzvy, před kterými nyní ústav stojí. Stejně jako před otázkou jakým způsobem pokračovat v odkazu, který zde nechala předchozí předsedkyně Dana Drábová.
02:08
Oživlý Labubu zaujme, životy nám ale promění jiné trendy
Technika5. 3. 2026 11:34
01:36
Kvůli nahlášené bombě evakuovali v Praze školu
Zahraniční5. 3. 2026 11:16
00:30
Španělsko bude vojensky spolupracovat, tvrdí Bílý dům
Zahraniční5. 3. 2026 10:40
00:24
Policie řeší vraždu v Karlových Varech
Krimi5. 3. 2026 10:28
00:41
FROG Pocket2
Technika5. 3. 2026 10:16
03:02
Poslanci jednají o vydání Babiše a Okamury. Velký den polistopadového kartelu, řekl premiér
Domácí5. 3. 2026 10:06
31:20
Až 20 nových reaktorů. Česko čeká jedinečná jaderná expanze, říká nástupce Drábové
Rozstřel5. 3. 2026 10:00
00:47
Začíná oprava další části trati z Brodu na Žďár
Domácí5. 3. 2026 9:30
00:30
Hudební klub Melodka se připravuje na otevření
Domácí5. 3. 2026 9:20
01:50
Předseda ODS Kupka o vydání Babiše a Okamury soudu
Domácí5. 3. 2026 8:46
00:50
Írán vyslal rakety na Izrael
Zahraniční5. 3. 2026 7:10
Následující videa
28:14
Íránistka: Ajatolláh Chameneí měl „krev Mohameda“, režim může ještě přitvrdit
27:32
Starostové se bojí stavět. Pomůže „Baťův“ manuál, říká developer Kunovský
32:01
Cizinci mzdy nepodsekávají, firmy je berou z nouze, odmítl Havlíček slova Okamury
38:20