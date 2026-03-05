Až 20 nových reaktorů. Česko čeká jedinečná jaderná expanze, říká nástupce Drábové

Rozstřel
Výstavba nových bloků v Dukovanech a Temelíně, stavba malých modulárních reaktorů, technické zabezpečení nových jaderných zařízení i jejich ochrana před potenciálními útoky zvenku. To jsou podle nového předsedy Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Štěpána Kochánka hlavní výzvy, před kterými nyní ústav stojí. Stejně jako před otázkou jakým způsobem pokračovat v odkazu, který zde nechala předchozí předsedkyně Dana Drábová.
