Můj syn mě má zakázaného. TMBK o tom, proč by ho nepustili do USA i nové výstavě

Rozstřel
Poslední samuraj české satiry nebo trn v oku zdejším politikům a celebritám. I tak by se dal představit grafik a satirik Tomáš Břínek alias TMBK. V rozhovoru s Monikou Zavřelovou mluví o proměnách sociálních sítí, nové výstavě Za hranice Českolandu i o tom, jaktože ho má syn „zakázaného“.
video: iDNES.tv
