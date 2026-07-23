Trump vede USA k oligarchii. Ale je víc při vědomí než Biden, říká Klvaňa
23. 7. 2026 9:46 Rozstřel
Donald Trump podle amerikanisty Tomáše Klvani posouvá Spojené státy směrem k oligarchii a autoritářství. Přesto odmítá spekulace o jeho psychickém úpadku. „Je pořád při vědomí. Rozhodně víc při vědomí než byl v úřadě Joe Biden,“ řekl Klvaňa v pořadu Rozstřel na iDNES.cz.
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