Kdo řídí válku? Izrael zažívá spor Netanjahua s armádou, popisuje reportér
15. 9. 2025 19:00 Rozstřel
Izraelská společnost je rozpolcená válkou. Armáda má důvěru veřejnosti, na rozdíl od vlády premiéra Netanjahua. V rozstřelu o tom hovořil Tomáš Ratner, který strávil deset dní v Izraeli. Reportér iDNES.cz popsal barvitě atmosféru mezi vojáky, cestoval po severu i jihu země.
01:02
V Jihlavě na předvolebním mítinku na Babiše pískali a křičeli
Domácí15. 9. 2025 19:18
31:48
Kdo řídí válku? Izrael zažívá spor Netanjahua s armádou, popisuje reportér
Rozstřel15. 9. 2025 19:00
03:51
Vyzvedli korunovační klenoty, ale jeden z důležitých klíčníků však nečekaně chyběl
Domácí15. 9. 2025 18:16
01:15
Z Pásma Gazy chce udělat místo, kde nelze žít, obvinil katarský emír Izrael
Zahraniční15. 9. 2025 18:14
01:47
Znojmo opět pohltilo historické vinobraní
Domácí15. 9. 2025 17:32
00:56
Na Fialu se Stanjurou lidé ve Frýdku bučeli a pískali
Domácí15. 9. 2025 17:24
00:34
Kvůli nemoci vypadá žena jako postava ze sci-fi filmu
Lifestyle15. 9. 2025 16:08
00:32
Soud projednává pašování drog a léků do věznic
Krimi15. 9. 2025 15:50
01:31
Obžalovaný se v jednací síni napadenému muži omlouval
Krimi15. 9. 2025 15:40
01:26
V toxické psychóze pořezal taxikáře na krku střepem. Myslel jsem, že mě chtějí zabít, hájí se mladík
Krimi15. 9. 2025 15:40
01:41
Povodeň jim vzala vše. Žijeme tady a teď, dům po pradědovi opravíme, věří manželé
Domácí15. 9. 2025 15:40
00:28
Devadesátiletou stařenku s chodítkem obral o mobil a peněženku
Krimi15. 9. 2025 15:26
00:14
Z rodin se dojily peníze, přiznal mladík souzený za zotročování studentek
Krimi15. 9. 2025 14:24
01:06
Opilá řidička kácela značky v Náchodě, nezvládla dechovou zkoušku
Krimi15. 9. 2025 14:06
01:09
Celníci našli falešné eurobankovky za víc než 6 milionů korun
Krimi15. 9. 2025 13:36
01:06
Móda z Emmy: Sexy výstřihy i podivné kreace
Společnost15. 9. 2025 13:10
01:23
Zaklínač s novou tváří. Podívejte se, jak se v Cavillově roli bude dařit Hemsworthovi
Společnost15. 9. 2025 12:54
03:31
Synové mi rostou před očima. Lucie Vondráčková nestíhá nakupovat oblečení
Lifestyle15. 9. 2025 12:20
00:49
Majitel vyhořelé vily i žhář u soudu přiznali pojistný podvod
Krimi15. 9. 2025 12:00
00:49
Soud potrestal muže za úmyslné založení požáru
Domácí15. 9. 2025 11:54
Následující videa
42:39
Máme tu epidemii žloutenky, z covidu jste se nepoučili, vyčetl Vojtěch Válkovi
28:36
Hodně mých známých uvažuje o odchodu z USA, říká Natálie Kocábová v Rozstřelu
33:05
IVF není zkratka k dítěti, ale bolest i naděje, říká novinářka v Rozstřelu
47:02