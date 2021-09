VIDEO: S ANO se dokážeme dohodnout, řekl Okamura. Babiše za premiéra nechce Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vystoupil by z EU, změnil by premiéra. „Jeho podpora klesla, nemá to logiku,“ řekl v pořadu Rozstřel v rámci předvolební série rozhovorů Tomio Okamura, poslanec, šéf hnutí a volební lídr SPD. Odpověděl například na otázky, zda hnutí dotovalo ceny na jarmarku, jestli si umí představit SPD jako potenciálního partnera ANO či za co by pokáral současnou vládu.

video: iDNES.tv