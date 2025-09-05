iDNES.cz
    Ukrajinci berou Čechům práci, plyn berme i z Ruska, řekl Okamura v Rozstřelu

    Rozstřel

    Šéf SPD Tomio Okamura v Rozstřelu zopakoval, že po volbách míří do vlády ideálně s hnutím ANO a jako prioritu označil ministerstvo vnitra. Ostře se vymezil vůči ukrajinské migraci: „Chceme provést revizi všech povolení k pobytu Ukrajinců v České republice,“ řekl s tím, že podle něj Ukrajinci berou Čechům práci. V energetice by podle něj Česko mělo brát plyn ze země, která ho „ má nejlevnější – klidně z Ruska“ a u NATO přiznal, že by v případě referenda „pocitově hlasoval pro vystoupení“.

    video: iDNES.tv

