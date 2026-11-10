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Děsí mě, jak liberální demokraté hájí demokracii, říká v Rozstřelu Bělohradský

Rozstřel
Evropou obchází strašidlo protivládních protestů. Ve Francii vyšly do ulic stovky tisíc lidí, demonstruje se také v Itálii, v Německu, ale i v Českum konkrétně na podporu veřejnoprávních médií. V Rozstřelu na iDNES.cz o tom hovořil filozof a sociolog Václav Bělohradský.
video: iDNES.tv
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