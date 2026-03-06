Čínští robotí tanečníci: technická revoluce, nebo jen dobře sestříhané video?
6. 3. 2026 10:00 Rozstřel
Humanoidní roboti z Číny tančí synchronně, zvládají bojové prvky a na videích působí až nepřirozeně „bezchybně“. Je to přelom, nebo jen chytrý střih? „Není to propagační video, je to velký pokrok,“ říká v Rozstřelu na iDNES.cz Václav Hlaváč, zástupce ředitele Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky při ČVUT v Praze.
