Babiš bude lepší premiér než Fiala, ten ani vládu neřídil, říká Václav Klaus

Rozstřel
Václav Klaus v pořadu Rozstřel na iDNES.cz zhodnotil výsledky voleb i povolební vyjednávání o nové vládě. Podle něj by se Motoristé sobě neměli hrnout do koalice s Andrejem Babišem, protože by tahali „za nekonečně kratší konec provazu“. Bývalý prezident zároveň uvedl, že Babiš bude lepším premiérem než Petr Fiala, který podle něj svou vládu ve skutečnosti vůbec neřídil.
video: iDNES.tv
