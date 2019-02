VIDEO: Maduro má připravené letadlo do Moskvy, řekl odborník na Venezuelu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Maduro má připravené letadlo do Moskvy, řekl odborník na Venezuelu

Lidé ve Venezuele přehrabují odpadky, nemocnice nemají léky, ceny letí vzhůru. To jsou důsledky krize, do které přivedl zemi bohatou na ropu autoritářský režim Nicoláse Madura. Toho nyní ohrožuje vůdce opozice Juan Guaidó. Maduro má v záloze útěk do Ruska, řekl v Rozstřelu odborník na Latinskou Ameriku Martin Rey.

video: iDNES.cz