V Praze by se do krytů vešlo asi tak 330 tisíc lidí, říká prepper

S ruskou invazí na Ukrajinu narostl zájem o bezpečnost. Podle historika, preppera a šéfredaktora časopisu Přežít Viktora Grossmanna by kryty v Praze poskytly útočiště pro zhruba 330 tisíc lidí. Metro by pomohlo, tunely by se také daly využít. „Paneláky by po pár dnech byly neobyvatelné,“ upozornil ve čtvrtečním Rozstřelu s moderátorem Vladimírem Vokálem.

video: iDNES.tv