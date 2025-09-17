Rakušan v Rozstřelu: Bek zklamal, ministrem školství za STAN už nebude
17. 9. 2025 0:06 Rozstřel | Volby 2025
Vít Rakušan v Rozstřelu na iDNES.cz řekl, že po volbách by hnutí STAN znovu usilovalo o rezort školství, ale s jiným ministrem. „Mikuláš Bek nebude naším nominantem na ministra školství. Zklamal mě v komunikaci,“ uvedl ministr vnitra.
02:03
Moruše se vrací do zahrad, má snad nejsladší ovoce
Lifestyle17. 9. 2025 0:06
37:09
Rakušan v Rozstřelu: Bek zklamal, ministrem školství za STAN už nebude
Rozstřel17. 9. 2025 0:06
01:38
Táta mě doma imituje a opravuje mi výslovnost, říká František Prachař
Společnost17. 9. 2025 0:06
01:10
Nemám doma mikrovlnku, prozradil Zdeněk Pohlreich
Lifestyle17. 9. 2025 0:06
02:44
Poklady z depozitáře: Letecký G-metr zapisoval přetížení na očazený papír
Technika17. 9. 2025 0:06
01:25
Putin sledoval rusko-běloruské manévry. Dorazili i vojáci z Íránu a Indie
Zahraniční16. 9. 2025 22:18
02:23
Nejsme váš bankomat. Slováci vyšli do ulic proti vyššímu zdravotnímu pojištění
Zahraniční16. 9. 2025 21:38
00:59
V Praze vyrostly tři soukromé posilovny. Ve Sportboxu si lze zacvičit sám i ve dvou
Sport16. 9. 2025 20:00
01:02
Rekord o největší porci rýže málem zmařil rozlomený hrnec
Zahraniční16. 9. 2025 19:38
00:34
Turisté v Řecku odstrčili loď s migranty zpět na moře
Zahraniční16. 9. 2025 18:08
02:02
Budova bývalé Panelárny Prefa v pražských Holešovicích
Domácí16. 9. 2025 17:52
01:03
Nová úpravna zajistí vodu pro obce dotčené těžbou v Turówě
Domácí16. 9. 2025 17:52
03:14
Duka sloužil mši za zastřeleného Charlieho Kirka
Domácí16. 9. 2025 16:50
00:48
Rusko při cvičení Západ nacvičovalo i jaderné útoky
Zahraniční16. 9. 2025 16:36
00:48
Izraelská armáda rozšířila operaci v Gaze a pronikla do centra města
Zahraniční16. 9. 2025 15:46
04:09
Připomeňte si slavné role Roberta Redforda
Společnost16. 9. 2025 15:30
00:16
Rybář měl napadnout porybného, u soudu se skoro pořád smál
Krimi16. 9. 2025 15:22
Následující videa
26:57
Kunovský: Ať politici nefilozofují a začnou se stavět byty, hrozí průšvih
31:48
Kdo řídí válku? Izrael zažívá spor Netanjahua s armádou, popisuje reportér
42:39
Máme tu epidemii žloutenky, z covidu jste se nepoučili, vyčetl Vojtěch Válkovi
28:36